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Порошенко осудил роспуск ЦИК

Новости » Политика    13.09.2019 - 12:42
Порошенко осудил роспуск ЦИК
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко считает, что роспуск ЦИК является угрозой свободным местным выборам в 2020 году

Роспуск Центральной избирательной комиссии (ЦИК) - это угроза свободным местным выборам, который должны состояться в 2020 году. Такое мнение на своем Facebook высказал лидер "Европейской солидарности", народный депутат Петр Порошенко.

По мнению пятого президента, принятие закона об увольнении членов Центральной избирательной комиссии отбрасывает Украину назад в российский стиль проведения выборов.

"Главным достижением 2019 года все международные наблюдатели признали свободные и справедливые президентские и парламентские выборы в Украине. В течение избирательного процесса ЦИК продемонстрировала независимость, беспристрастность и действовала в четком соответствии с законом", - написал Порошенко.

Он отметил, что в 2020 году Украину ждут местные выборы, и "карманная" Центральная избирательная комиссия является угрозой для свободного местного самоуправления.

"Разделяют эту мысль и общественные организации "Опора", Комитет избирателей, и все общественные активисты четко подчеркнули, что это не просто нарушение закона, а серьезное наступление на демократию. "Европейская солидарность" и я лично решительно осуждаем увольнение членов ЦИК!", - добавил Порошенко.

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Новости Украины Центральная избирательная комиссияПорошенко ПетрМестные выборы
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