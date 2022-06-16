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Порошенко: надо остановить войну в 2022 году, иначе начнутся опасные процессы

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Российскую войну в Украине надо остановить в 2022 году, иначе начнутся опасные процессы по всему земному шару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко во время выступления на 9-м Глобальном бакинском форуме.

"Не будет мира, стабильности и безопасности, если мы не остановим Путина. Это не война против Украины, это война, которая была заранее спланирована и теперь ведется Россией против всех нас. В Украине сейчас решается будущее мира. Нет места где-то в стороне или посередине, потому что зло является злом. Вы должны выбрать свою сторону. Поэтому мой решительный призыв ко всем вам будет таким: присоединяйтесь к глобальной антипутинской коалиции и присоединяйтесь уже сегодня", - заявил Порошенко.

По его словам, Россия использует все, что у нее есть, чтобы шантажировать мир.

"Это не продовольственный кризис, который бросает вызов миру - это "голодная война" Путина. Это не миграция, которую провоцирует голод - это "война беженцев" Путина. Назревает не энергетический кризис - "энергетическая война" Путина. И все это сопровождается агрессивной путинской дезинформацией и пропагандой, которые отравляют умы людей", - добавил Порошенко.

Он также подчеркнул, что стратегия депутинизации означает больше оружия для Украины.

"Речь идет о дополнительных санкциях против России, энергетическом и торговом эмбарго, об отсутствии торговых соглашений с Москвой. В конце концов, речь идет также о Плане Маршала по восстановлению Украины. И о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО", - говорит Порошенко.

Глобальный Бакинский Форум проходит под эгидой президента Азербайджана Ильхама Алиева. Тема нынешнего форума - "угрозы глобальному миропорядку".

В форуме принимают участие бывшие главы государств и правительств, министры, официальные представители международных и неправительственных организаций, влиятельные политики из более чем 50 стран мира.

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