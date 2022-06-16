Порошенко: треба зупинити війну в 2022 році, інакше почнуться небезпечні процеси

"Не буде миру, стабільності та безпеки, якщо ми не зупинимо Путіна. Це не війна проти України, це війна, яка була заздалегідь спланована і тепер ведеться Росією проти всіх нас. В Україні зараз вирішується майбутнє світу. Немає місця десь осторонь чи посередині, тому що зло є злом. Ви повинні вибрати свою сторону. Тому мій рішучий заклик до всіх вас буде таким: приєднуйтесь до глобальної антипутінської коаліції і приєднуйтесь вже сьогодні", - заявив Порошенко.

За його словами, Росія використовує все, що у неї є, щоб шантажувати світ.

"Це не продовольча криза, яка кидає виклик світові - це "голодна війна" Путіна. Це не міграція, яку провокує голод - це "війна біженців" Путіна. Назріває не енергетична криза - "енергетична війна" Путіна. І все це супроводжується агресивною путінською дезінформацією та пропагандою, які отруюють розум людей", - додає Порошенко.

Він також наголосив, що стратегія депутінізації означає більше зброї для України.

"Йдеться про додаткові санкції проти Росії, енергетичне та торгове ембарго, про відсутність торговельних угод з Москвою. Зрештою, йдеться також про План Маршала щодо відбудови України. І про перспективи членства України в ЄС та НАТО", - говорить Порошенко.