Порошенко и Орбан договорились продолжить диалог относительно имплементации языковой статьи

Стороны договорились о продолжении диалога об имплементации статьи о языке обучения нового украинского закона "Об образовании"

Президент Украины Петр Порошенко договорился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о продолжении диалога на уровне глав внешнеполитических и образовательных ведомств об имплементации статьи о языке обучения нового украинского закона "Об образовании". Об этом он сказал в интервью журналистам трех украинских телеканалов.

"У нас есть и должен быть диалог с венграми. Более того, могу сказать, что на саммите НАТО я имел короткую встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Мы договорились о том, что на уровне министров иностранных дел и министров образования мы немедленно продолжим этот диалог и имплементируем решение Венецианской комиссии, но Украина будет защищать свои национальные интересы, действия украинской власти и действия украинского президента будут исходить из национальных интересов Украины", - отметил он.

Кром того, он заверил, что страны, которые пытаются заблокировать украинскую интеграцию в НАТО, сами окажутся в изоляции.

Напомним, при этом ранее министр иностранных дел Венгрии Тамас Менцер заявил, что позиция Венгрии по отношению к Украине остается неизменной и Венгрия продолжит блокировать ее стремление в евроатлантической интеграции.