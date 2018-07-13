Порошенко і Орбан домовилися продовжити діалог щодо імплементації мовної статті

Сторони домовилися про продовження діалогу щодо імплементації статті про мову навчання нового українського закону "Про освіту"

Президент України Петро Порошенко домовився з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про продовження діалогу на рівні глав зовнішньополітичних та освітніх відомств про імплементацію статті про мову навчання нового українського закону "Про освіту". Про це він сказав в інтерв'ю журналістам трьох українських телеканалів.

"У нас є і повинен бути діалог з угорцями. Більше того, можу сказати, що на саміті НАТО я мав коротку зустріч з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Ми домовилися про те, що на рівні міністрів закордонних справ та міністрів освіти ми негайно продовжимо цей діалог і імплементуємо рішення Венеціанської комісії, але Україна буде захищати свої національні інтереси, дії української влади і дії українського президента будуть грунтуватися на національних інтересах України", - зазначив він.

Крім того, він запевнив, що країни, які намагаються заблокувати українську інтеграцію в НАТО, самі опиняться в ізоляції.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Тамас Менцер заявив, що позиція Угорщини по відношенню до України залишається незмінною і Угорщина продовжить блокувати її прагнення до євроатлантичної інтеграції.