Пятый президент Петр Порошенко с оптимизмом отреагировал на результаты выборов в Европарламент. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"С оптимизмом воспринимаю результаты выборов в Европарламент. Не оправдались пессимистические прогнозы относительно успеха популистов, ультраправых и евроскептиков. Граждане ЕС четко подтвердили приверженность и поддержку интеграционным процессам на европейском континенте", - написал Порошенко.

Он поздравил близкую ему "политическую семью Европейской народной партии с первым местом".

"Здоровые проевропейские, а главное для нас - проукраинские политические силы, получили большинство. Сложная, но такая нужная для всей Европы победа. Мы твердо надеемся, что Европарламент, как и Европейский совет и Еврокомиссия будут активно поддерживать европейский прогресс Украины", - написал Порошенко.

По словам Порошенко, европейская солидарность всегда была для нас превыше всего. "Важно не терять момент и действовать уже сейчас!", - добавил он.