П'ятий президент Петро Порошенко з оптимізмом відреагував на результати виборів до Європарламенту. Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"З оптимізмом сприймаю результати виборів до Європарламенту. Не справдилися песимістичні прогнози щодо успіху популістів, ультраправих та євроскептиків. Громадяни ЄС чітко підтвердили прихильність та підтримку інтеграційним процесам на європейському континенті", - написав Порошенко.

Він привітав близьку йому "політичну родину Європейської народної партії з першим місцем".

"Здорові проєвропейські, а головне для нас - проукраїнські політичні сили, отримали більшість. Складна, але така потрібна для всієї Європи перемога. Ми твердо сподіваємося, що Європарламент, як і Європейська рада та Єврокомісія активно підтримуватимуть європейський поступ України", - написав Порошенко.

За словами Порошенка, європейська солідарність завжди була для нас понад усе. "Важливо не втрачати момент і діяти вже зараз!", - додав він.