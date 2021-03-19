Порошенко: оппозиция - за вакцинацию, но у власти нет вакцин

Он подчеркнул, что власть пытается переложить ответственность на оппозицию. Тогда как именно власть не обеспечила Украину достаточным количеством доз для массовой вакцинации.

"Я буду говорить о вакцинации. О лжи и беспомощности власти, которая пытается переложить с больной головы на здоровую. Они пытались заявить, что оппозиция против вакцинации. Запомните: оппозиция за вакцинацию и призывает всех ее проводить. Но правда в том, что у власти нет вакцин", - отметил Порошенко.

По его словам, власть завезла лишь 500 тысяч вакцин.

"Министр здравоохранения Степанов обещал, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля. Ложь. Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что до конца февраля Украина получит 1 миллион доз вакцины AstraZeneca. Ложь. Ляшко утверждал, что Украина в феврале получит 117 тысяч доз вакцин Pfizer. По состоянию на 19 марта - ноль", - добавил Порошенко.

Кроме того, политик убежден, что, принимая закон в отношении вакцин 5247, необходимо прежде всего защитить людей.

"Мы не дадим им повода для того, чтобы оттянуть и отсрочить вакцинацию. Но мы требуем, чтобы этот закон в течение короткого промежутка времени усовершенствовали, защитив пациентов, возложив ответственность на Министерство здравоохранения и правительство", - резюмировал Порошенко.