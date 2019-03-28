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Порошенко опережает Тимошенко на 4%, - опрос

Новости » Выборы 2019    28.03.2019 - 21:00
Порошенко опережает Тимошенко на 4%, - опрос
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Согласно опросу, Порошенко поддерживают 19% респондентов, а Тимошенко - 15%

За шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины готовы отдать голоса 27% собирающихся голосовать, включая часть еще неопределившихся респондентов, предпочтения которых удалось оценить. Об этом свидетельствуют результаты опроса международной компании Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens, проведенного 16-25 марта, сообщает "Новое время".

Полевой этап исследования (интервью с репрезентативной выборкой из 1075 респондентов) провела компания InfoSapiens, а GQR провела обработку и анализ данных согласно своей методологии.

Отмечается, что для обработки данных опроса GQR применила собственную методологию определения доли респондентов, собирающихся голосовать, и анализа их избирательных предпочтений. Частью данной методологии является определение вероятных избирательных предпочтений людей, еще не определившихся со своим выбором, но собирающихся голосовать.

Согласно опросу, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 19%, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 15%, лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко - 11%, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко - 10%, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко - 4%. Уровень поддержки остальных кандидатов - менее 4%.

Как сообщается, если сравнивать с данными аналогичного опроса, проведенного 23 февраля - 4 марта, то Зеленский увеличил отрыв от Порошенко. Рейтинг шоумена вырос на 3 процентных пункта, а президента, наоборот, снизился на 1 процентный пункт. Рейтинг Тимошенко вырос на 2 процентных пункта.

Статистическая погрешность выборки составляет: +/-4% для результатов среди респондентов, собирающихся голосовать.

Greenberg Quinlan Rosner (GQR) - международная компания с головным офисом в Вашингтоне, занимающаяся исследованиями общественного мнения и стратегическим консультированием в избирательных кампаниях. Компания работала на выборах в почти 100 странах. В нашем регионе, среди прочего, она консультировала правительство Микулаша Дзуринды в Словакии, президента Грузии Михеила Саакашвили и его партию на их победных выборах 2008 и 2010 годах, а также партию Виктора Ющенко Наша Украина на парламентских выборах 2007 года.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

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