Порошенко схвалив зміни до Податкового кодексу

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Відповідно до закону, акциз на сигарети зросте на 9% липня

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Верховної ради.

Законом збільшуються з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%. А ось на спирт етиловий, що використовується для виробництва харчового оцту, парфюмерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення, встановлюється нульова ставка акцизного податку.

Крім того, з 1 липня вдосконалять електронну систему контролю за обігом палива, що дозволить збільшити надходження акцизного податку на паливо.

Ставка податку на викид двоокису вуглецю з 1 січня 2019 року зросте з 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну. Відповідно до закону, будуть збільшені ставки рентної плати за користування надрами для видобутку нафти і конденсату на 2%: з 29% / 14% до 31% / 16% (у залежності від глибини залягання) і залізної руди на 0,8% - з 8 до 8,8%.

Підкреслимо також, що закон передбачає оподаткування податком на додану вартість закордонних посилок вартістю від 150 євро протягом першого півріччя і від 100 євро - з 1 липня.

Нагадаємо, Рада вночі 23 листопада схвалила в другому читанні законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів". Закон прийняли в рамках бюджетного процесу. За нього після багатьох провальних рейтингових голосувань у другому читанні проголосували 236 парламентарів.

РБК-Україна повідомляло, що після прийняття закону голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила про неточності у прийнятому в бюджетну ніч законі про внесення змін до Податкового кодексу №9260. У зв'язку з цим податковий комітет Ради підготував листа голові ВР, у якому сформулював уточнення, які повинні були внести в текст документа.

Однак Рада в ході засідання провалила внесення технічних правок до Податкового кодексу України, у зв'язку з чим спікер Ради Андрій Парубій заявив, що закон буде підписаний без урахування цих норм.