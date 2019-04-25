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Порошенко обязал предусмотреть 5% ВВП на оборону в 2020-22 годах

Новости » Политика    25.04.2019 - 16:43
Порошенко обязал предусмотреть 5% ВВП на оборону в 2020-22 годах
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО от 25 апреля, которым предлагается Минфину предусмотреть в ближайшие три года бюджетное финансирование нацбезопасности и обороны в размере не менее 5% от запланированного объема ВВП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Указ №167/2019 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 апреля 2019 года "О предложениях в Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины" опубликован на сайте президента.

В решении СНБО говорится: "Министерству финансов Украины предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема внутреннего валового продукта для сектора безопасности и обороны Украины с учетом прогнозного индекса инфляции на соответствующий год согласно приложением".

Речь  идет о финансировании совершенствования планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны, создания объединенной системы логистики и совершенствования системы медицинского обеспечения войск, поддержания существующих возможностей и повышения возможностей ВСУ, развития вооружения, военной и специальной техники, создания и освоения производства вооружения, военной техники, боеприпасов и продуктов специальной химии, в частности, современного высокоточного ракетного вооружения.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2019 год на оборону заложено около 200 млрд гривен

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