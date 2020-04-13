Порошенко обвинил ГБР в распространении неправды о событиях на Майдане

Уголовное дело в отношении Татьяны Чорновол - это попытка устроить судилище над участниками Революции Достоинства, а Государственное бюро расследований (ГБР) становится инструментом этой атаки. Об этом на своей странице в Facebook пишет пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

Порошенко также напоминает о ходе событий на Майдане 18 февраля 2014 года и отмечает, что заявление ГБР относительно этих событий ложное.

"Революция Достоинства началась с разворота нашей страны с дороги в Евросоюз к России и зверского избиения студентов 30 ноября 2013. Дальше был еще более жестокий разгон активистов и журналистов 1 декабря. Перед новым годом 2014-го чуть не до смерти избили Татьяну Чорновол, а уже в январе убили Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Юрия Вербицкого. 18 февраля 2014 настоящее побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром. Я тоже там был. Помогал раненым, которых били титушки и расстреливали беркутовцы", - написал Петр Порошенко.

По его мнению, власть отдала ГБР на откуп адвокату Виктора Януковича.

"Фактическим руководителем Государственного бюро репрессий, как называют его в народе, является Бабиков, который получал деньги от своего "ростовского" клиента. Поэтому уголовное дело против Татьяны Чорновол - это попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость. Это - попытка устроить российское судилище над всеми участниками Майдана: от Героев Небесной сотни до тех, кто подвозил дрова или еду. Это - признак реванша. Это - попытка переписать историю под диктовку Кремля", - добавил Порошенко.

Напомним, 10 апреля в Чорновол прошли обыски в рамках дела о гибели человека в ходе пожара в офисе Партии регионов во время Майдана.

Позже стало известно, что ей вручили подозрение в умышленном убийстве сотрудника офиса Партии регионов Владимира Захарова, который числится в списке героев Небесной сотни. Сама Чорновол подтверждает, что поджигала здание, но не причастна к гибели мужчины.