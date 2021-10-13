Порошенко обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию на оккупированных территориях Украины

Лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт. Петр Порошенко поздравил Маргарету Седерфельт с избранием на высокий пост главы ПА ОБСЕ и пожелал успехов в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе ответственности Организации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "Европейской солидарности".
Порошенко подробно обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию с безопасностью на оккупированном Донбассе. Стороны выразили решительное осуждение решения РФ заблокировать продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через российско-украинскую государственную границу ("Гуково" и "Донецк").
"Минские договоренности для меня - это наиболее основательно, главные договоренности. И их надо обязательно соблюдать и уважать. Я также очень благодарна наблюдателям ОБСЕ, и мне очень жаль, что Россия ветировала продолжение их миссии на границах. Я считаю, что это необходимость - иметь там наблюдателей, иметь там глаза, видеть, что там действительно происходит, не нарушаются ли положения договоренностей. Нам очень нужны отчеты от наблюдателей из Донецкой, Луганской областей. И то, что мы больше не можем выполнять там миссию - очень плохо. Люди там живут в очень тяжелых условиях", - говорит Маргарета Седерфельт.
Стороны отметили роль СММ ОБСЕ в поиске мирного урегулирования и поддержали важность продолжения ее деятельности в полном объеме.
"Героические наблюдатели миссии ОБСЕ день за днем презентовали всему мировому сообществу правдивую информацию о российской оккупации в Украине. Я был очень разочарован, что Россия заблокировала продолжение этой миссии в 2021 году. Потому что ОБСЕ очень эффективная организация, и то, что Россия заблокировала ее миссию - в который раз подтверждает, что она несет ответственность за поставки оружия и наемников на Восток Украины", - отметил пятый президент.
Петр Порошенко выразил уверенность в необходимости более активного привлечения ОБСЕ к безотлагательному освобождению Россией политических заключенных на оккупированных территориях, включая представителей крымскотатарского народа.
Особое внимание уделили вопросам деоккупации Крымского полуострова. Стороны подчеркнули важность участия ОБСЕ в соответствующих международных инициативах, включая Крымскую платформу.
Стороны обсудили вызовы в сфере демократии в Украине, проблемы обеспечения верховенства права, судебной реформы, обеспечение свободы СМИ и устойчивости институтов государства, прежде всего в контексте угроз парламентаризма в Украине. Отмечено, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины.
В конце встречи достигнута договоренность поддерживать дальнейшие контакты по затронутым вопросам.
Как сообщалось, Порошенко призвал власти уделить особое внимание предстоящему саммиту "Украина-ЕС", который состоится 12 октября. Порошенко отметил, что саммит должен обеспечить практические результаты и укрепить украинские позиции.