Порошенко обсудил с Эрдоганом украинско-турецкое стратегическое партнерство

Встреча прошла в рамках Анталийского дипломатического форума на высоком уровне, куда Порошенко был приглашен правительством Турции.

Разговор был посвящен обсуждению возможностей укрепления обороноспособности Украины, отмечает "Евросолидарность".

"Мы согласились, что в эти непростые времена важно усиливать украинско-турецкое стратегическое партнерство как надежную гарантию безопасности и стабильности в регионе Черного моря", - заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Стороны отметили важный прогресс в развитии и укреплении стратегического партнерства между Украиной и Турцией, включая сферу безопасности и обороны. Петр Порошенко поблагодарил турецкую сторону за расширение военно-технического сотрудничества, в частности за поставки высокотехнологичных ударных беспилотников Bayraktar.

Во время встречи отмечена важная роль Турции в отстаивании прав крымскотатарского народа. Собеседники обсудили международные усилия по деоккупации украинского Крыма, в частности в контексте ожидаемого запуска Крымской платформы.

Порошенко также поблагодарил турецких партнеров за продолжение начатой в 2015 году программы реабилитации украинских военнослужащих и членов их семей на территории Турции.