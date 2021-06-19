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Порошенко обсудил с Эрдоганом украинско-турецкое стратегическое партнерство

Автор: РБК-Украина

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом украинско-турецкое стратегическое партнерство.

Об этом сообщает сайт партии "Евросолидарности".

Встреча прошла в рамках Анталийского дипломатического форума на высоком уровне, куда Порошенко был приглашен правительством Турции.

Разговор был посвящен обсуждению возможностей укрепления обороноспособности Украины, отмечает "Евросолидарность".

"Мы согласились, что в эти непростые времена важно усиливать украинско-турецкое стратегическое партнерство как надежную гарантию безопасности и стабильности в регионе Черного моря", - заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Стороны отметили важный прогресс в развитии и укреплении стратегического партнерства между Украиной и Турцией, включая сферу безопасности и обороны. Петр Порошенко поблагодарил турецкую сторону за расширение военно-технического сотрудничества, в частности за поставки высокотехнологичных ударных беспилотников Bayraktar.

Во время встречи отмечена важная роль Турции в отстаивании прав крымскотатарского народа. Собеседники обсудили международные усилия по деоккупации украинского Крыма, в частности в контексте ожидаемого запуска Крымской платформы.

Порошенко также поблагодарил турецких партнеров за продолжение начатой в 2015 году программы реабилитации украинских военнослужащих и членов их семей на территории Турции.

Напомним, Анталийский дипломатический форум под эгидой президента Эрдогана проходит в Турции впервые. В нем принимают участие более 40 глав государств, правительств, министерств иностранных дел, а также представители академических кругов, эксперты и медиа.

По словам организаторов, форум должен стать ежегодной международной площадкой для обсуждения роли современной дипломатии в реагировании на глобальные вызовы.

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