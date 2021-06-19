Порошенко обговорив з Ердоганом українсько-турецьке стратегічне партнерство

Зустріч пройшла в рамках Анталійського дипломатичного форуму на високому рівні, куди Порошенко був запрошений урядом Туреччини.

Розмова була присвячена обговоренню можливостей зміцнення обороноздатності України, зазначає "Євросолідарність”.

"Ми погодилися, що в ці непрості часи важливо посилювати українсько-турецьке стратегічне партнерство як надійну гарантію безпеки і стабільності в регіоні Чорного моря", - заявив Порошенко.

Крім того, Порошенко провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Сторони відзначили важливий прогрес у розвитку і зміцненні стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною, включно зі сферою безпеки і оборони. Петро Порошенко подякував турецькій стороні за розширення військово-технічного співробітництва, зокрема за постачання високотехнологічних ударних безпілотників Bayraktar.

Під час зустрічі відзначена важлива роль Туреччини у відстоюванні прав кримськотатарського народу. Співрозмовники обговорили міжнародні зусилля з деокупації українського Криму, зокрема у контексті очікуваного запуску Кримської платформи.

Порошенко також подякував турецьким партнерам за продовження започаткованої у 2015 році програми реабілітаціі українських військовослужбовців та членів їхніх родин на території Туреччини.