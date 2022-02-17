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Порошенко об обстрелах на Донбассе: это еще одно доказательство преступлений РФ

Автор: Наталия Гурковская

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал украинскую власть и международное сообщество решительно отреагировать на террористические акты российских боевиков на Донбассе и усилить санкции против страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение политика в Facebook.

"Глубоко шокирован сегодняшними обстрелами объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе со стороны российских оккупационных сил, несших реальную угрозу человеческой жизни, в первую очередь детям", - написал он.

По его словам, это не только провокация.

"Призываю украинскую власть и международное сообщество решительно отреагировать на этот дерзкий террористический акт со стороны агрессора, что в очередной раз подтверждает истинную преступную сущность российской власти и ее марионеток", - отмечает пятый президент.

Порошенко подчеркнул, что это преступление против человечества должно получить достойный ответ посредством усиления санкций против Кремля и стать еще одной страницей доказательной базы преступлений России на территории Украины в рамках международных судебных инстанций, в том числе в Международном суде ООН.

Как сообщалось, 17 февраля российско-оккупационные войска обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека.

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Петр Порошенко