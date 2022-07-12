UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко обратился к патриарху Кириллу: будете отвечать перед людьми и Богом

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки на южный фронт обратился к главе русской церкви патриарху Кириллу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Хочу передать это видео (возле расстрелянной церкви, - ред.) Гундяеву - преступнику. Это по Вашему благословению в Украине это делают с храмами, с церквями, с божьим домом, где люди молились Господу", - сказал Порошенко.

По его словам, в этом поселке не осталось ни одного человека, потому что все гражданские объекты разрушены российскими преступниками.

"Вы должны нести ответственность - перед тем, как вы понесете ее перед Богом, чтобы и на земле вас ждал суд", - подчеркнул Порошенко.

Как известно, Петр Порошенко 26 апреля призвал мировых лидеров и украинскую власть ввести санкции против Русской Православной церкви и ее главы Гундяева (Кирилла) за участие в военных преступлениях и геноцид украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоПатриарх Кирилл