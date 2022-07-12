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Порошенко обратился к патриарху Кириллу: будете отвечать перед людьми и Богом

Новина українською →
Вторник 12 июля 2022 20:47
Порошенко обратился к патриарху Кириллу: будете отвечать перед людьми и Богом Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки на южный фронт обратился к главе русской церкви патриарху Кириллу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Хочу передать это видео (возле расстрелянной церкви, - ред.) Гундяеву - преступнику. Это по Вашему благословению в Украине это делают с храмами, с церквями, с божьим домом, где люди молились Господу", - сказал Порошенко.

По его словам, в этом поселке не осталось ни одного человека, потому что все гражданские объекты разрушены российскими преступниками.

"Вы должны нести ответственность - перед тем, как вы понесете ее перед Богом, чтобы и на земле вас ждал суд", - подчеркнул Порошенко.

Как известно, Петр Порошенко 26 апреля призвал мировых лидеров и украинскую власть ввести санкции против Русской Православной церкви и ее главы Гундяева (Кирилла) за участие в военных преступлениях и геноцид украинцев.

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Петр Порошенко Патриарх Кирилл
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