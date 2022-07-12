Порошенко звернувся до патріарха Кіріла: будете відповідати перед людьми та Богом
П'ятий президент Петро Порошенко під час поїздки на південний фронт звернувся до очільника російської церкви патріарху Кірілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
"Хочу передати це відео (біля розстріляної церкви, - ред.) Гундяєву - злочинцю. Це за вашим благословенням в Україні оце роблять з храмами, з церквами, з Божим домом, де люди молилися Господу", - сказав Порошенко.
За його словами, в цьому селищі не залишилося жодної людини, бо всі цивільні об’єкти зруйновані російськими злочинцями.
"Ви маєте нести відповідальність - перед тим, як ви понесете її перед Богом, щоб і на землі вас чекав суд", - наголосив Порошенко.
Як відомо, Петро Порошенко 26 квітня закликав світових лідерів та українську владу запровадити санкції проти російської православної церкви та її очільника Гундяєва (Кіріла) за участь у воєнних злочинах та геноцид українців.