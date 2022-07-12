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Порошенко звернувся до патріарха Кіріла: будете відповідати перед людьми та Богом

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Вівторок 12 липня 2022 20:47
Порошенко звернувся до патріарха Кіріла: будете відповідати перед людьми та Богом Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

П'ятий президент Петро Порошенко під час поїздки на південний фронт звернувся до очільника російської церкви патріарху Кірілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Хочу передати це відео (біля розстріляної церкви, - ред.) Гундяєву - злочинцю. Це за вашим благословенням в Україні оце роблять з храмами, з церквами, з Божим домом, де люди молилися Господу", - сказав Порошенко.

За його словами, в цьому селищі не залишилося жодної людини, бо всі цивільні об’єкти зруйновані російськими злочинцями.

"Ви маєте нести відповідальність - перед тим, як ви понесете її перед Богом, щоб і на землі вас чекав суд", - наголосив Порошенко.

Як відомо, Петро Порошенко 26 квітня закликав світових лідерів та українську владу запровадити санкції проти російської православної церкви та її очільника Гундяєва (Кіріла) за участь у воєнних злочинах та геноцид українців.

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