Порошенко звернувся до патріарха Кіріла: будете відповідати перед людьми та Богом

П'ятий президент Петро Порошенко під час поїздки на південний фронт звернувся до очільника російської церкви патріарху Кірілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook .

"Хочу передати це відео (біля розстріляної церкви, - ред.) Гундяєву - злочинцю. Це за вашим благословенням в Україні оце роблять з храмами, з церквами, з Божим домом, де люди молилися Господу", - сказав Порошенко.

За його словами, в цьому селищі не залишилося жодної людини, бо всі цивільні об’єкти зруйновані російськими злочинцями.

"Ви маєте нести відповідальність - перед тим, як ви понесете її перед Богом, щоб і на землі вас чекав суд", - наголосив Порошенко.