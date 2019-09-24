У Порошенко обеспокоены заявлениями Верещук по НАТО

Депутаты фракции "Европейская солидарность" направили обращение к премьер-министру Украины, также к председателю ВР с требованием разъяснить заявления народного депутата от "Слуги народа", члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителя правительства в парламенте Ирины Верещук, что Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Евросолидарности".

Фракция ЕС напоминает, что "неотъемлемой частью Конституции Украины определена необратимость европейского и евроатлантического курса Украины". Поэтому любые публичные призывы к ревизии курса Украины на обретение членства в НАТО или отсрочка этих планов, фактически, является призывом не выполнять Конституцию Украины, отметили в политсиле.

Депутатов тревожит, что озвученная Верещук позиция была высказана именно представителем правительства в парламенте, и представлена как перспективная линия относительно изменения внешнеполитического курса государства.