У Порошенка занепокоєні заявами Верещук щодо НАТО

Депутати фракції "Європейська солідарність" направили звернення до прем’єр-міністра України, також до голови ВР з вимогою роз’яснити заяви народного депутата від "Слуги народу", члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представника уряду в парламенті Ірини Верещук, що Україна повинна переглянути підхід до відносин з НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Євросолідарності".

Фракція ЄС нагадує, що "невід’ємною частиною Конституції України визначено незворотність європейського та євроатлантичного курсу України". Тому будь-які публічні заклики щодо ревізії курсу України на набуття членства в НАТО чи відтермінування цих планів, фактично, є закликом не виконувати Конституцію України, зазначили у політсилі.

Депутатів занепокоює, що озвучена Верещук позиція була висловлена саме представником уряду в парламенті, і подана як перспективна лінія щодо зміни зовнішньополітичного курсу держави.