Порошенко: нужно эффективно использовать решения ЕСПЧ для укрепления санкций против РФ

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поприветствовал решение ЕСПЧ по иску Украины против России по Крыму.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Поздравляю с важной победой Украины против России в Европейском суде по правам человека. Когда еще при нашей каденции мы подавали иски против агрессора, никаких сомнений не было об истинной роли российских вооруженных сил в захвате Крыма и нарушениях прав человека на полуострове. Теперь это официально установлено ЕСПЧ, как и признано Россию оккупационной властью в Крыму. Время эффективно использовать решение ЕСПЧ для укрепления фронта санкций против РФ", - считает Порошенко.

Пятый президент убежден, любая юридическая фиксация нарушений России и ее агрессии против Украины является важной и приближает день освобождения оккупированных территорий.

"Результат всегда приносят только стратегические подходы и государственническое видение, а не близорукость и дилетантство", - подчеркивает Порошенко.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня принял решение о нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму, по искам Украины против Российской Федерации. Дело приняли к рассмотрению.