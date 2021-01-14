Порошенко: треба ефективно використати рішення ЄСПЛ для зміцнення санкцій проти РФ

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав рішення ЄСПЛ за позовом України проти Росії щодо Криму.

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Вітаю з важливою перемогою України проти Росії в Європейському суді з прав людини. Коли ще за нашої каденції ми подавали позови проти агресора, жодних сумнівів не було про справжню роль російських збройних сил в захопленні Криму та порушеннях прав людини на півострові. Тепер це офіційно встановлено ЄСПЛ, як і визнано Росію окупаційною владою в Криму. Час ефективно використати рішення ЄСПЛ для зміцнення фронту санкцій проти РФ", - вважає Порошенко.

П’ятий президент переконаний, будь-яка юридична фіксація порушень Росії та її агресії проти України є важливою і наближає день звільнення окупованих територій.

"Результат завжди приносять лише стратегічні підходи і державницьке бачення, а не короткозорість і дилетанство", - наголошує Порошенко.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) сьогодні прийняв рішення щодо порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, за позовами України проти Російської Федерації. Справу прийняли до розгляду.