Порошенко о нормандской встрече: оснований для эйфории нет

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко отреагировал на результаты нормандской встречи, предостерегая от российской газовой угрозы. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

"Красные линии, которые обозначило общество, стали для Украины настоящим оберегом на Нормандском саммите", - написал он.

Порошенко поблагодарил каждого украинца, который накануне саммита и Париже нашел время продемонстрировать свою ответственную гражданскую позицию в Киеве и других городах.

"Однако оснований для эйфории нет. Встреча показала, что России нельзя доверять. Что короткого пути к миру, к сожалению, не существует, потому что мир не входит в планы агрессора. Такое впечатление, что Путина интересовал только газ. Еще раз подчеркиваю, что отказ от судебных исков к Газпрому и возвращение на российский газовый крючок — большая опасность. И в ближайшие недели противодействие именно данной угрозе выйдет на передний план", – предостерегает Порошенко.