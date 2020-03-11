Порошенко: нет никаких оснований подвергать ревизии языковой закон

Закон о функционировании украинского языка, принятый во время президентской каденции Петра Порошенко, обеспечивает широкую свободу гражданам Украины и не требует никакой ревизии. Об этом написал на своей странице в Facebook пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

"Наш закон взвешенный, сбалансированный, защищает государственный язык и оставляет широкий простор свободы для граждан Украины, которым удобнее общаться на других языках. Наша команда очень деликатно урегулировала этот вопрос. Нет никаких оснований и необходимости, чтобы "Слуги народа" ревизовали языковой закон. Поэтому наш месседж всем желающим отвлечь внимание от провального правления новых, но бездарных лиц: не сейте ветер", - написал Порошенко.

Напомним, 11 марта спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная рада рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственной. По этому вопросу есть соответствующие законопроекты.

Ранее сообщалось, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ("языковой закон") вступил в силу 16 июля. Согласно переходных положений, некоторые нормы языкового закона вступить в силу с отсрочкой.

РБК-Украина сообщало, что в Министерстве образования заявляли, что для венгерских школ будет повышена подготовка учителей украинского языка. Также учебники будут адаптированы для изучения украинского языка в венгерских школах.