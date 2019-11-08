Порошенко: независимая ПЦУ становится сильнее и крепче

Независимая Православная церковь Украины (ПЦУ) становится сильнее и крепче. Об этом говорится в обращении лидера "Европейской солидарности", пятого президента Петра Порошенко касательно признания ПЦУ Александрийским патриархатом.

"Ход истории не остановить! Вскоре после решения Элладской церкви Православную церковь Украины признал Александрийский патриархат. Это один из древних Патриархатов, второй после Вселенского", - заявил Порошенко.

Он поблагодарил Александрийскую церковь, Константинопольскую церковь-Матерь, Элладскую церковь и всех, "кто сделал и делает возможным уверенное становление Украинской Церкви".

"Независимая Православная церковь Украины становится сильнее и крепче. Дуэт Путина и Кирилла не остановит процесса ее признания всем мировым Православием. Дальше – будет. Слава Украине!", - добавил Порошенко.