Порошенко: незалежна ПЦУ стає сильнішою і міцнішою

Незалежна Православна церква України (ПЦУ) стає сильнішою і міцнішою. Про це йдеться у зверненні лідера "Європейської солідарності", п'ятого президента Петра Порошенка щодо визнання ПЦУ Олександрійським патріархатом.

"Хід історії – не зупинити! Незабаром після рішення Елладської церкви Православну церкву України визнав Олександрійський патріархат. Це один із давніх Патріархатів, другий після Вселенського", - заявив Порошенко.

Він подякував Олександрійській церкві, Константинопольській церкві-Матері, Елладській церкві і всім, "хто зробив і робить можливим впевнене становлення Української Церкви".

"Незалежна Православна церква України робиться сильнішою і міцнішою. Дует Путіна й Кіріла не зупинить процесу її визнання усім світовим Православ'ям. Далі – буде. Слава Україні!", - додав Порошенко.