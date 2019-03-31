Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского

Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского марионеткой Игоря Коломойского. Об этом он сказал во время обращения по итогам голосования в первом туре выборов 2019, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, уже с 1 апреля начнет свою борьбу за победу во втором туре выборов.

По его словам, в президентской гонке судьба свела его с "марионеткой Коломойского" (Игорь Коломойский, - ред.).

"С завтрашнего дня я начинаю борьбу во втором туре. Каждый из нас должен дать ответ на важные вопросы: либо страна продолжит свой путь в Евросоюз и НАТО, лиюо будет сидеть и ждать разрешения Кремля на референдум", – заявил Порошенко.

Он также отметил, что кандидат Владимир Зеленский, по его мнению, выгоден Кремлю.

Напомним, по данным Национального экзит-полла, лидирует Владимир Зеленский с 30,4% голосов, 17,8% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко, у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных.