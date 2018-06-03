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Порошенко назвал возможную дату провозглашения автокефалии УПЦ

НовостиОбщество    03.06.2018 - 17:47
Фото: Петр Порошенко в Испании (twitter.com/poroshenko)
Фото: Петр Порошенко в Испании (twitter.com/poroshenko)

Порошенко надеется получить Томос об автокефалии УПЦ к 1030-й годовщине крещения Руси

Президент Украины Петр Порошенко надеется получить Томос об автокефалии Украинской православной церкви к 1030-й годовщине крещения Руси. Об этом он заявил во время участия в Молитве за мир в Украине вместе с украинской общиной Испании, которая состоялась в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде, передает пресс-служба Администрации президента.

"Победа - это не только освобождение украинской земли. Победа - это когда впервые, более чем за 300 лет, у Украины появился реальный шанс создать Единую Поместную Православную и главное - Украинскую церковь.И мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот Томос", - заявил Порошенко.

Кроме того, он отметил, что во время встречи в Стамбуле 9 апреля со Вселенским Патриархом говорилось, что в случае совместного обращения украинского президента, парламента, церковных иерархов Синод Вселенского Патриархата готов будет предоставить украинской церкви Томос об автокефалии.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Испания подпишут новое соглашение о социальном обеспечении, что позволит снять проблемные вопросы в сфере защиты украинцев в этой стране.

Украина и Испания подпишут новое соглашение о социальном обеспечении Украина и Испания обсудили инвестиционное сотрудничество в рамках большой приватизации
Теги публикации: Порошенко Петр, УПЦ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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