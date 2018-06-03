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Порошенко назвав можливу дату проголошення автокефалії УПЦ

НовиниСуспільство    03.06.2018 - 17:47
Фото: Петро Порошенко в Іспанії (twitter.com/poroshenko)
Фото: Петро Порошенко в Іспанії (twitter.com/poroshenko)

Порошенко сподівається отримати Томос про автокефалію УПЦ до 1030-ї річниці хрещення Русі

Президент України Петро Порошенко сподівається отримати Томос про автокефалію Української православної церкви до 1030-ї річниці хрещення Русі. Про це він заявив під час участі в Молитві за мир в Україні разом з українською громадою Іспанії, яка відбулася в Кафедральному соборі Альмудена в Мадриді, передає прес-служба Адміністрації президента.

"Перемога - це не лише звільнення української землі. Перемога - це коли вперше, більш як за 300 років, в Україні з’явився реальний шанс створити Єдину Помісну Православну і головне - Українську церкву. І ми молимося, щоб до 1030-ї річниці Хрещення України-Руси святим рівноапостольним князем Володимиром Господь дарував нам цей Томос. І я прошу, дорогі брати і сестри, вашої молитви. Бо спільною молитвою творяться дива", - заявив Порошенко.

Крім того, він зазначив, що під час зустрічі в Стамбулі 9 квітня з Вселенським Патріархом йшлося, що у разі спільного звернення українського президента, парламенту, церковних ієрархів Синод Вселенського Патріархату буде готовий надати українській церкві Томос про автокефалію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Іспанія підпишуть нову угоду про соціальне забезпечення, що дозволить зняти проблемні питання у сфері захисту українців у цій країні.

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Теги публікації: Порошенко Петро, УПЦ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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