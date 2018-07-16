Порошенко заявив про важливість проведення міжнародних навчань

Президент України Петро Порошенко назвав цілі України в Чорноморському регіоні. Про це він заявив у ході виступу перед початком багатонаціональних міжнародних навчань "Сі Бриз-2018".

"Щодо наших цілей в Чорноморському регіоні. Ми повинні докласти максимум зусиль для швидкого відновлення боєздатності своєї морської оборонної компоненти і бути чітко і завжди готові до спільних оборонний дій у Чорному морі", - наголосив він.

Крім того, Порошенко заявив про важливість проведення міжнародних навчань.

Вітаю учасників багатонаціональних навчань #SeaBreeze2018 – українських воїнів, які разом з військовослужбовцями з 19 країн-членів НАТО і партнерів на морі й під водою, на суходолі і в повітрі ефективно відпрацьовують морську операцію з безпеки у кризовому регіоні. Безумовно, такі спільні навчання, як #SeaBreeze2018, сприяють досягненню ВМС України сумісності із флотами держав-членів НАТО та відродженню військово-морського потенціалу нашої держави. Дякую нашим партнерам за чітку підтримку України у стримуванні російської агресії. Радий також вручити сертифікати на водолазну техніку та спорядження командувачу ВМС ЗСУ віце-адміралу Віктору Воронченку. Продовжуємо зміцнювати нашу армію! #НоваАрмія Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 16 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що міжнародні навчання "Сі Бриз 2018" сприяють сумісності Військово-морських сил України із флотами країн-членів НАТО.