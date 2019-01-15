Порошенко рассказал, когда Украина станет энергонезависимой

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

По словам главы государства, Украина должна стать энергонезависимой за следующие 5 лет

Украина должна стать энергонезависимой за следующие 5 лет. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с представителями бизнеса и общественности Киверцовского района Волынской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В частности, Порошенко обратил внимание на программу, направленную на повышение энергоэффективности и напомнил, что в 2017 году Украина потребила 14 млрд м³ импортного газа. По его словам, до этого показатели потребления газа достигали отметок и 22 млрд м³, и 30 млрд м³.

"14 млрд м³ - это реальная работа, которая была проведена. В 2018 году мы потребили 10 млрд м³", - рассказал он.

Он также отметил, что за следующие 5 лет нужно сделать Украину энергонезависимой.

"Мы должны свои потребности удовлетворять своим газом", - добавил президент.

Напомним, в декабре НАК "Нафтогаз Украины" подвел предварительные итоги работы газотранспортной системы Украины за 11 месяцев 2018 года.

По данным НАК, импорт газа из стран Европы уменьшился на 22,9% до 10,1 млрд кубометров.

РБК-Украина писало, что Украина, начиная с 2014 года сократила импорт газа больше, чем вдвое за счет уменьшения потребления газа на 30%.