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Порошенко назвав термін, за який Україна має стати енергонезалежною

Новини » Енергетика    15.01.2019 - 17:33
Порошенко назвав термін, за який Україна має стати енергонезалежною
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами глави держави, Україна має стати енергонезалежною за наступні 5 років

Україна має стати енергонезалежною за наступні 5 років. Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками бізнесу та громадськості Ківерцівського району Волинської області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Зокрема, Порошенко звернув увагу на програму, спрямовану на підвищення енергоефективності і нагадав, що у 2017 році Україна спожила 14 млрд м³ імпортного газу. За його словами, до цього показники споживання газу досягали позначок і 22 млрд м³, і 30 млрд м³.

"14 млрд м³  - це реальна робота, яка була проведена. В 2018 році ми спожили 10 млрд м³", - розповів він.

Він також зазначив, що за наступні 5 років потрібно Україну зробити енергонезалежною.

"Ми маємо свої потреби задовольняти своїм газом", - додав президент.

Нагадаємо, у грудні НАК "Нафтогаз України" підбила попередні підсумки роботи газотранспортної системи України за 11 місяців 2018 року.

За даними НАК, імпорт газу з країн Європи зменшився на 22,9% до 10,1 млрд кубометрів.

Також РБК-Україна писало, що Україна починаючи з 2014 року скоротила імпорт газу більше, ніж удвічі за рахунок зменшення споживання газу на 30%.

У 2018 році АДС "Вінницягазу" здійснила понад 16 тис. виїздів У Брюсселі обговорили транзит газу в ЄС через Україну без участі російської сторони
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