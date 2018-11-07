Порошенко назвал РПЦ элементом российской политической системы

Фото: Петр Порошенко (twitter.com/STsegolko)

Порошенко, цитируя Путина, сказал, что Россия держится на РПЦ и на ядерном оружии

Президент Украины Петр Порошенко назвал Русскую православную церковь (РПЦ) элементом российской политической системы. Об этом Порошенко заявил в ходе выступления на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко подчеркнул, что после проведения объединительного Собора и избрания предстоятеля Украинская церковь получит томос с подтверждением своей духовной независимости.

"Русская православная церковь является элементом российской политической системы. Путин (президент РФ Владимир Путин, - ред.) сам когда-то сказал, что Россия держится на РПЦ и на ядерном оружии", - сказал он.

Сейчас нет тех, кто будет возражать, что реваншистская политика Кремля против Украины стала общим вызовом для евроатлантической безопасности. Как и то, что без сильной Украины, которая превратилась в де-факто восточный фланг НАТО, не может быть и речи о стабильном евроатлантическое пространство. Как неотъемлемая часть Европы и всего евроатлантического сообщества Украина готова вместе с партнерами совместно держать оборону против российской гибридной агрессии. Ожидаю, что так называемые фейковые выборы 11 ноября запустят введения новых санкций и покажут, что терпение Запада также не безгранично. Теперь время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении. Опубликовано Петром Порошенко Среда, 7 ноябрь 2018 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Вселенского патриарха Варфоломея, Русская православная церковь должна признать право украинцев на автокефалию.

Добавим, также сообщалось, что Синод Русской православной церкви, в ответ на решение синода Константинопольского патриархата предоставить автокефалию православной церкви в Украине, принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.