Порошенко назвав РПЦ елементом російської політичної системи

Фото: Петро Порошенко (twitter.com/STsegolko)

Порошенко, цитуючи Путіна, сказав, що Росія тримається на РПЦ та на ядерній зброї

Президент України Петро Порошенко назвав Російську православну церкву (РПЦ) елементом російської політичної системи. Про це Порошенко заявив у ході виступу на Міжнародній конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед", передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко наголосив, що після проведення об'єднавчого Собору і обрання предстоятеля Українська церква отримає томос з підтвердженням своєї духовної незалежності.

"Російська православна церква є елементом російської політичної системи. Путін (президент РФ Володимир Путін, - ред.) сам колись сказав, що Росія тримається на РПЦ та на ядерній зброї", - сказав він.

Нині нема тих, хто заперечуватиме, що реваншистська політика Кремля проти України стала спільним викликом для євроатлантичної безпеки. Як і те, що без сильної України, яка перетворилася на де-факто східний фланг НАТО, не може бути й мови про стабільний євроатлантичний простір. Як невід’ємна частина Європи і всієї євроатлантичної спільноти Україна готова разом з партнерами спільно тримати оборону проти російської гібридної агресії. Очікую, що так звані фейкові вибори 11 листопада запустять запровадження нових санкцій та покажуть, що терпіння Заходу також не безмежне. Тепер час говорити не про послаблення санкцій проти Росії, а про їх посилення. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 7 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Вселенського патріарха Варфоломія, Російська православна церква має визнати право українців на автокефалію.

Додамо, також повідомлялося, що Синод Російської православної церкви, у відповідь на рішення синоду Константинопольського патріархату надати автокефалію православній церкві в Україні, прийняв рішення повністю розірвати стосунки з Константинопольським патріархатом.