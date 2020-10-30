Порошенко назвал пути выхода из конституционного кризиса

Выход из конституционного кризиса, спровоцированного решением КСУ, начинается с возвращения действий власти в правовое поле.

Об этом в своем видеообращении заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает сайт политсилы.

Порошенко напомнил, что антикоррупционная инфраструктура, которая была создана в течение его президентской каденции, уже неоднократно подвергалась целенаправленных атак.

"Без лишних слов очевидно, что может думать наша команда о решении Конституционного суда. Команда, которая сознательно внедрила самое жесткое в Европе электронное декларирование состояний чиновников с уголовной ответственностью. Команда, которая создала Национальное агентство по предупреждению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Команда, которая на основе прозрачных конкурсов, одобренных международными экспертами, обновила Верховный Суд, сформировала и запустила Высший антикоррупционный суд. И которая передала эту систему новой власти, как я уже говорил, в полностью рабочем состоянии. И которая, по признанию международных экспертов, сделала за пять лет больше реформ, чем было сделано за предыдущие двадцать три", - заявил Порошенко.

Сейчас решение КСУ ставит под удар одно из главных достижений, считает пятый президент. В то же время, по мнению Порошенко, именно власть создала в обществе атмосферу нетерпимости к антикоррупционным органам, которую, конечно же, ощутили и в Конституционном суде.

"И, наконец, вот вам вишенка на тортик. Представление в Конституционный суд против декларирования подавала не только ОПЗЖ, но и группа "За майбутнє". Эта группа со всеми потрохами принадлежит Коломойскому", - добавляет Порошенко.

Он также отмечает, что для выхода из кризиса президент должен сделать:

Вернуть ситуацию в правовое поле.

Провести прозрачный конкурс на вакантные должности в Конституционном суде.

Организовать прозрачные конкурсы на руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Продолжить судебную реформу в средней апелляционной и нижнем звеньях судебной системы.

Подать и принять закон, который восстанавливает жесткое электронное декларирование и уголовную ответственность за умышленное сокрытие информации о реальном имущественном положении.

"Я лично готов ему помочь найти выход из ситуации исключительно в правовом поле. Напоминаю: президент не имеет права распускать Конституционный суд. Он имеет право распускать только парламент, и то исключительно на основаниях, предусмотренных Основным законом", - резюмирует Порошенко.

Ранее КСУ в заявлении подчеркнул, что поддерживает введение ответственности за недостоверное декларирование. Однако антикоррупционное законодательство должно четко определять круг субъектов преступления.

Также сегодня председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что суд еще не принял решение по поводу отдельных положений законов о е-декларировании.