Порошенко отметил, что в Украине ликвидировано "ряд схем, на которых выросло и разбогатело не одно поколение коррупционеров"

Президент Украины Петр Порошенко назвал коррупцию одной из самых больших угроз для Украины. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"Коррупция - одна из самых больших угроз для нашего государства", - заявил он.

Коррупция – одна из самых больших угроз для нашего государства. Чтобы запустить в Украине всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолеть яростное сопротивление, особенно относительно системы электронных деклараций. Однако другого пути нет. Этой прозрачности требует украинское общество. — Петр Порошенко (@poroshenko) June 8, 2018

Кроме того, Порошенко отметил, что в Украине было ликвидировано "ряд схем, на которых выросло и разбогатело не одно поколение коррупционеров", благодаря внедрению системы ProZorro - системы электронных тендерных государственных закупок.

Коррупция – одна из самых больших угроз для нашего государства. Чтобы запустить в Украине всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолеть яростное сопротивление, особенно относительно системы электронных деклараций. Однако другого пути нет. Этой прозрачности требует украинское общество. Сегодня уже мало разоблачать, мало задерживать. Сегодня народ хочет видеть, как суды выносят справедливые приговоры взяточникам. И Высшего антикоррупционного суда завершит формирование антикоррупционной системы в государстве. Опубликовано Петром Порошенко 8 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам генерального прокурора Юрия Луценко, в Украине в 2017 году к уголовной ответственности было привлечено 1,7 тыс. коррупционеров.