Порошенко назвал ключевые для Украины позиции в преддверии переговоров Байдена и Путина

Порошенко отметил, что лидер США - преданный свободе и демократии, очень компетентный и профессиональный человек, который очень любит Украину и очень хорошо разбирается в украинских вопросах.

"И в этих условиях, безусловно, позиция, которая, я надеюсь, будет высказана во время этого разговора, очень важна для Украины, - сказал Порошенко. - Пункт номер один. То, за что мы держались пять лет моего президентства - ничего об Украине без Украины. Поэтому важно, чтобы и наши европейские, и наши американские союзники и до, и после разговора четко координировали свои действия с украинской властью, украинским государством, украинским народом", - сказал пятый президент Украины.

Вторая позиция, по мнению Порошенко, заключается в том, что Россия не имеет и не будет иметь право вето на вступление Украины в НАТО, на расширение НАТО на восток.

"Более того, этот вопрос не является вопросом, который важен для самой Украины. Это точно тест - существует ли НАТО сегодня или нет. Потому что если Путин получит возможность диктовать НАТО волю, выдвигать НАТО ультиматумы, тогда нет никакого смысла в существовании НАТО. Я очень рад, что Путин получил очень мощный и железный ответ в том смысле, что никаких ультиматумов Россия НАТО выдвигать не будет", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, инициатива Кремля и Путина по так называемой европейской зоне безопасности может начать рассматриваться только тогда, когда Россия вернется в зону действия международного права, из которой она вышла с первых часов захвата Крыма и агрессии против нашего государства на Донбассе.

"Итак, предпосылкой для любых переговоров по зоне безопасности является возобновление украинского суверенитета и освобождение оккупированных Крыма и Донбасса, возвращение их в состав Украины", - сказал лидер "Европейской Солидарности".

Четвертая очень важная позиция, говорит политик, это срочное восстановление Нормандского формата, который был основан в 2014 году, фактически за день до его инаугурации и при его участии.

"Потому что это не просто позиция Германии и Франции - это позиция Европейского Союза, США, НАТО. Иметь таких сильных союзников за спиной - это означает сильную Украину и сильную переговорную позицию. Никаких тет-а-тетов, никаких "междусобойчиков", которые вредны и опасны для Украины", - особенно подчеркнул он.

Петр Порошенко также сказал, что Украина приветствовала бы назначение специального представителя США для координации работы в Нормандском формате, так как это в свое время было сделано.

Еще одним важным условием Порошенко назвал выполнение Россией всех пунктов Минских договоренностей.