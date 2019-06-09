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Порошенко назвал главную цель его партии в новой Раде

Новости » Выборы 2019    09.06.2019 - 12:06
Порошенко назвал главную цель его партии в новой Раде
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Главная цель партии ЕС - обеспечить вступление в ЕС и НАТО

Программа партии "Европейская солидарность" (ЕС) предусматривает четкие временные рамки для вступления Украины в Европейский союз и НАТО, и именно это будет главной целью партии в новом парламенте. Об этом лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил во время съезда партии, сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы идем не за должностями. Мы идем для того, чтобы отстаивать нашу стратегию, защитить наши идеи. Отстаивать наши принципы. Мы идем для того, чтобы обеспечивать наше движение в Евросоюз и НАТО. Только наша команда способна это сделать", – убежден Порошенко.

Он отметил, что в его политсиле определены четкие временные рамки. "План действий относительно членства в НАТО Украина должна получить не позже 2023 года. А дискуссия относительно включения этого вопроса в повестку дня НАТО должна произойти уже на декабрьском саммите НАТО – так как мы и планировали. И это должно быть требование украинской власти", – подчеркнул Порошенко.

"Тогда же в 2023 году нашими усилиями мы достигнем критериев, необходимых для страны, претендующей на вступление в Европейский союз. Потому что если выполнить эту программу, Двери Евросоюза для нас открыты. И если 5 лет назад все говорить боялись относительно перспективы членства для Украины, то сегодня они требуют этого членства. Это результат нашей реформы", – отметил Порошенко.

По убеждению Порошенко, до конца следующего десятилетия Украина имеет все шансы стать полноправным членом этих двух международных союзов.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Порошенко Петрвыборы 2019Европейская солидарность
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