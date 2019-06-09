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Порошенко назвав головну мету його партії у новій Раді

Новини » Вибори 2019    09.06.2019 - 12:06
Порошенко назвав головну мету його партії у новій Раді
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Головна мета партіі ЄС - забезпечити вступ в ЄС і НАТО

Програма партії "Європейська солідарність" (ЄС) передбачає чітко закріплені часові рамки для вступу України до Європейського союзу і НАТО, і саме це буде головною метою партії у новому парламенті. Про це лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив під час з’їзду партії, повідомляє прес-служба політсили.

"Ми йдемо не за посадами. Ми йдемо для того, щоб відстоювати нашу стратегію, захистити наші ідеї. Відстоювати наші принципи. Ми йдемо для того, щоб забезпечувати наш рух до Євросоюзу і НАТО. Лише наша команда здатна це зробити", – переконаний Порошенко.

Він зазначив, що у його політсилі визначені чіткі часові рамки. "План дій щодо членства в НАТО Україна має отримати не пізніше 2023 року. А дискусія щодо включення цього питання у порядок денний НАТО має відбутися вже на грудневому саміті НАТО – так як ми й планували. І це має бути вимога української влади", – наголосив Порошенко.

"Тоді ж у 2023 році нашими зусиллями ми досягнемо критеріїв, необхідних для країни, яка претендує на вступ до Європейського Союзу. Бо якщо виконати цю програму, Двері Євросоюзу для нас відкриті. І якщо 5 років тому всі вимовити боялися щодо перспективи членства для України, то сьогодні вони вимагають цього членства. Це результат нашої реформи", – зазначив Порошенко.

На переконання Порошенка, до кінця наступного десятиліття Україна має всі шанси стати повноправним членом цих двох міжнародних союзів.

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Новини України Порошенко Зеленський Порошенко Петровыборы 2019Європейська солідарність
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