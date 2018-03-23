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Интервью

Порошенко назвал экономические потери от агрессии РФ в Украине

НовостиЭкономика    23.03.2018 - 15:24
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Украина из-за агрессии РФ потеряла четверть промышленности  

В результате агрессии Российской Федерации Украина потеряла 25% промышленности, а активы украинских банков снизились почти на 5 млрд долларов. Об этом в ходе визита в Волынскую область заявил президент Петр Порошенко.

"Начну со статистики, которая дает возможность осознать, из какой пропасти мы все вместе выбрались. Из-за аннексии Крыма потеряли 3,6% ВВП; 80% нефтегазовых залежей в Черном море; 10% портовой инфраструктуры. Из-за оккупации части Донбасса мы недосчитались 15% ВВП, 25% промышленности", - отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что на оккупированной территории Донбасса осталось около 100 шахт, а активы украинских банков за это время снизились почти на 5 млрд долларов.

"Мы избежали дефолта, вызванного гибридной войной России против Украины, и восстановили экономический рост. Это - заслуга сильного, патриотического и ответственного украинского народа", - добавил Порошенко.

 

 

 

Напомним, ранее был опубликован отчет старшего научного сотрудника Евразийского центра "Атлантического совета" Андерса Аслунда, в котором говорится, что из-за агрессии РФ Украина потеряла почти 100 млрд долларов.

 

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Теги публикации: Порошенко Петр, Российская Федерация, агрессия    Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, ПриватБанк, Тарута Сергей, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Николаев, Херсон, Горловка, Славянск, Новости АТО, Авдеевка, Народный фронт, ДНР, ЛНР, законопроект, пенсионная реформа, Призыв в армию, Геннадий Труханов, Мобилизация, Выборы в России, Тарута
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