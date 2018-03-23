Порошенко назвал экономические потери от агрессии РФ в Украине

Украина из-за агрессии РФ потеряла четверть промышленности

В результате агрессии Российской Федерации Украина потеряла 25% промышленности, а активы украинских банков снизились почти на 5 млрд долларов. Об этом в ходе визита в Волынскую область заявил президент Петр Порошенко.

"Начну со статистики, которая дает возможность осознать, из какой пропасти мы все вместе выбрались. Из-за аннексии Крыма потеряли 3,6% ВВП; 80% нефтегазовых залежей в Черном море; 10% портовой инфраструктуры. Из-за оккупации части Донбасса мы недосчитались 15% ВВП, 25% промышленности", - отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что на оккупированной территории Донбасса осталось около 100 шахт, а активы украинских банков за это время снизились почти на 5 млрд долларов.

"Мы избежали дефолта, вызванного гибридной войной России против Украины, и восстановили экономический рост. Это - заслуга сильного, патриотического и ответственного украинского народа", - добавил Порошенко.

Почну зі статистики, яка дає можливість усвідомити, із якої прірви ми всі разом вистрибнули. Через анексію Криму втратили 3,6% ВВП; 80% нафтогазових покладів в Чорному морі; 10% портової інфраструктури. Через окупацію частини Донбасу ми недорахувалися 15% ВВП, 25% промисловості. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 23, 2018

На окупованій території залишилося близько ста шахт; активи банків майже на 5 мільярдів доларів. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 23, 2018

Ми уникнули дефолту, спричиненого гібридною війною Росії проти України, і відновили економічне зростання. Це – заслуга сильного, патріотичного і відповідального українського народу. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 23, 2018

Напомним, ранее был опубликован отчет старшего научного сотрудника Евразийского центра "Атлантического совета" Андерса Аслунда, в котором говорится, что из-за агрессии РФ Украина потеряла почти 100 млрд долларов.