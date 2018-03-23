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Порошенко назвав економічні втрати від агресії РФ в Україні

НовиниЕкономіка    23.03.2018 - 15:24
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Україна через агресію РФ втратила чверть промисловості

В результаті агресії Російської Федерації Україна втратила 25% промисловості, а активи українських банків знизилися майже на 5 млрд доларів. Про це в ході візиту до Волинської області заявив президент Петро Порошенко.

"Почну зі статистики, яка дає можливість усвідомити, з якої прірви ми всі разом вистрибнули. Через анексію Криму втратили 3,6% ВВП; 80% нафтогазових покладів у Чорному морі; 10% портової інфраструктури. Через окупацію частини Донбасу ми недорахувалися 15% ВВП, 25% промисловості", - зазначив Порошенко.

Він також підкреслив, що на окупованій території Донбасу залишилося близько 100 шахт, а активи українських банків за цей час знизилися майже на 5 млрд доларів.

"Ми уникли дефолту, викликаного гібридною війною Росії проти України, і відновили економічне зростання. Це - заслуга сильного, патріотичного та відповідального українського народу", - додав Порошенко.

 

 

 

Нагадаємо, раніше був опублікований звіт старшого наукового співробітника Євразійського центру "Атлантичної ради" Андерса Аслунда, в якому говориться, що через агресію РФ Україна втратила майже 100 млрд доларів.

 

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Теги: Порошенко Петро, Російська Федерація, агрессия
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