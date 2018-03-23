Порошенко назвав економічні втрати від агресії РФ в Україні

Україна через агресію РФ втратила чверть промисловості

В результаті агресії Російської Федерації Україна втратила 25% промисловості, а активи українських банків знизилися майже на 5 млрд доларів. Про це в ході візиту до Волинської області заявив президент Петро Порошенко.

"Почну зі статистики, яка дає можливість усвідомити, з якої прірви ми всі разом вистрибнули. Через анексію Криму втратили 3,6% ВВП; 80% нафтогазових покладів у Чорному морі; 10% портової інфраструктури. Через окупацію частини Донбасу ми недорахувалися 15% ВВП, 25% промисловості", - зазначив Порошенко.

Він також підкреслив, що на окупованій території Донбасу залишилося близько 100 шахт, а активи українських банків за цей час знизилися майже на 5 млрд доларів.

"Ми уникли дефолту, викликаного гібридною війною Росії проти України, і відновили економічне зростання. Це - заслуга сильного, патріотичного та відповідального українського народу", - додав Порошенко.

Почну зі статистики, яка дає можливість усвідомити, із якої прірви ми всі разом вистрибнули. Через анексію Криму втратили 3,6% ВВП; 80% нафтогазових покладів в Чорному морі; 10% портової інфраструктури. Через окупацію частини Донбасу ми недорахувалися 15% ВВП, 25% промисловості. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 23, 2018

На окупованій території залишилося близько ста шахт; активи банків майже на 5 мільярдів доларів. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 23, 2018

Ми уникнули дефолту, спричиненого гібридною війною Росії проти України, і відновили економічне зростання. Це – заслуга сильного, патріотичного і відповідального українського народу. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 23, 2018

Нагадаємо, раніше був опублікований звіт старшого наукового співробітника Євразійського центру "Атлантичної ради" Андерса Аслунда, в якому говориться, що через агресію РФ Україна втратила майже 100 млрд доларів.