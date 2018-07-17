Порошенко назвал четыре примера поддержки Украины со стороны ЕС

Порошенко заявил о единой позиции ЕС относительно статуса Крыма

Большинство европейских стран поддерживают Украину в четырех важных вопросах. В частности, в вопросе необходимости прекращения российских провокаций в Азовском море и вопросе строительства газопровода "Северный поток-2", сказал президент Украины Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Также Порошенко отметил, что Евросоюз имеет слух позицию относительно статуса Крыма, а также поддерживает Украину в вопросе предоставления макрофинансовой помощи.

"О единстве ЕС я приведу четыре примера. По ситуации в Азовском море - в декларации саммита по просьбе Украины был включен вопрос беспокойства провокациями РФ в Азовском море. Это означает, что не одна Украина свидетельствует об этих провокационных действиях, а вместе весь мир с Украиной. В день саммита "Украина-ЕС" Европарламент принял важное решение о выделении макрофинансовой помощи Украине на сумму 1 млрд евро. Это была реальная реализация наших договоренностей ", - сообщил президент.

Порошенко также прокомментировал заявление Путина по "Северному потоку-2", которое он сделал после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Порошенко добавил, что большинство европейских стран заняли четкую позицию в поддержке интересов Украины.

"Вы слышали, что на сегодняшний день это снова было темой для обсуждения в Хельсинки. Была абсолютно четкая позиция и большинства европейских стран, и президента ЕС, и президента США по поддержке интересов Украины. Вы снова услышали комментарии Путина на пресс-конференции о том, что они готовы защитить транзит, поддержку обеспечить Украине, но, мол, надо решить недопонимание в Стокгольме. Так как раз в Стокгольме и есть понимание. Потому что Украина выиграла 4,6 миллиарда долларов у России. А Россия вновь демонстрирует, что она не собирается выполнять никаких договоренностей а также решение судов. Поэтому защитить от РФ можно только объединенными действиями мира", - отметил Порошенко.

Он также добавил, что в ЕС поддерживают украинскую позицию в вопросе статуса Крыма.

Напомним, ранее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что готов урегулировать новый спор с "Газпромом", что касается транзитного тарифа. Комментируя слова президента РФ Владимира Путина о готовности сохранить транзит газа через Украину, если будет урегулирован спор с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, Витренко напомнил о необходимости выполнения российской газовой компанией решения суда.