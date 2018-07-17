Порошенко назвав чотири приклади підтримки України з боку ЄС

Порошенко заявив про єдину позицію ЄС щодо статусу Криму

Більшість європейських країн підтримують Україну у чотирьох важливих питаннях. Зокрема, у питанні необхідності зупинення російських провокацій у Азовському морі та питанні будівництва газопроводу "Північний поток-2", сказав президент України Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Також Порошенко зауважив, що Євросоюзу має чутку позицію щодо статусу Криму, а також підтримує Україні у питанні надання макрофінансової допомоги.

"Щодо єдності ЄС, я наведу чотири приклади. По ситуації в Азовському морі - в декларації саміту за проханням України було включено питання занепокоєння провокаціями РФ у Азовському морі. Це означає, що не одна Україна засвідчує про ці провокаційні дії, а разом весь світ з Україною. Прямо в день саміту "Україна-ЄС" Європарламент прийняв важливе рішення про виділення макрофінансової допомоги Україні на сумму 1 млрд євро. Це була реальна реалізація наших домовленостей", - повідомив президент.

Порошенко також прокоментував заяву Путіна щодо "Північного потоку-2", яку він зробив після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Порошенко додав, що більшість європейських країн зайняли чітку позицію щодо підтримки інтересів України.

"Ви чули, що на сьогоднішній день це знову було темою для обговорення у Гельсінкі. Була абсолютно чітка позиція і більшості європейських країн, і президента ЄС, і президента США щодо підтримки інтересів України. Ви знову почули коментарі Путіна на прес-конференції про те, що вони готові захистити транзит, підтримку забезпечити Україні, але, мовляв, треба вирішити непорозуміння в Стокгольмі. Так якраз в Стокгольмі і є порозуміння. Бо Україна виграла 4,6 млрд доларів у Росії. А Росія знову демонструє, що вона не збирається виконувати жодних домовленостей і навіть рішення суддів. Тому захистити від РФ можна тільки об’єднаними діями світу", - зазначив Порошенко.

Він також додав, що у ЄС підтримують українську позицію у питанні статусу Криму.

Нагадаємо, раніше комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що готова врегулювати новий спір з "Газпромом", щостосується транзитного тарифу. Коментуючи слова президента РФ Володимира Путіна про готовність зберегти транзит газу через Україну, якщо буде врегульовано спір з "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі, Вітренко нагадав про необхідність виконання російською газовою компанією рішення суду.