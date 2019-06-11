Порошенко назвал четкие задачи своей партии

Команда "Европейской солидарности" четко определила ключевые задачи, с которыми она идет на выборы в Верховную раду. Об этом лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Задание первое – это освободить от российской оккупации аннексированный Крым и захваченные территории Донбасса. Мы имеем абсолютно четкую стратегию, которая базируется на международном праве и национальных интересах Украины. Этот план был выработан в течение 5 предыдущих лет, и мы твердо убеждены, что сегодня такие возможности перед Украиной открываются", – подчеркнул Порошенко.

Еще одно ключевое задание, по словам Порошенко, – это создание условий для достижения Украиной критериев вступления в Европейский Союз.

"Позиция третья – это обеспечение реализации ежегодной Национальной программы сотрудничества с НАТО. Мы четко знаем дату – 2023 год, когда Украина должна соответствовать критериям и обеспечить подписание Плана действий относительно членства в НАТО", – убежден лидер партии.

Следующая задача – это мощное развитие экономики. По словам Порошенко, во время его президентской каденции в сферах его прямой конституционной ответственности Украина достигла значительных успехов, поэтому эффективность его команды доказана реальными достижениями.

"Мы построили новую армию, мы обеспечили мировую коалицию солидарности с Украиной. Сейчас мы твердо убеждены, что мы способны обеспечить решительные изменения в экономике", – отметил Порошенко.

"И не допустить реванша. По оценкам всех международных экспертов за последние 5 лет сделано больше, чем за четверть века до нас. И сегодня мы должны защитить Украину и защитить эти реформы. Защитить то, что обеспечивает фундамент государственности, защитить институциональные позиции, которые были созданы. Речь идет и о украинском языке. Политические силы, которые представляют пятую колонну Российской Федерации, уже планируют разрушить закон о языке. Мы должны стать на защиту.

Они планируют обеспечить разрушение созданной украинской церкви. Они уже собираются разрушить люстрацию – ответственность тех, кто причастен к гибели наших боевых побратимов во время Революции достоинства. Мы должны ее защитить", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что команда "Европейской солидарности" будет защищать реформу децентрализации, декоммунизацию, обретение энергетической независимости от России и достижене в улучшении инвестиционного климата.

"Мы шаг за шагом двигались вперед с 153 до 71 места в рейтинге Doing Business и сейчас решительно настроены двигаться дальше", – отметил Порошенко.

По его словам, команда партии "Европейская солидарность" объединена общими ценностями – это люди, которые любят Украину, небезразличны и не словом, а делом защищали государственность в самые тяжелые времена.