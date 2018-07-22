Автокефалия - это вопрос нашей независимости и нашей национальной безопасности, заявил Порошенко

Президент Петр Порошенко назвал автокефалию вопросом независимости Украины. Об этом говорится в его сообщении в Twitter.

"Автокефалия - это вопрос нашей независимости и нашей национальной безопасности. Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна в Украине. Мы не должны считать, что Томос у нас в кармане. Мы должны молиться и бороться для его получения", - заявил президент.

Автокефалія – це питання нашої незалежності та нашої національної безпеки. Тому і чинять такий шалений спротив Москва та її п’ята колона в Україні.



Ми не маємо вважати, ніби Томос у нас в кишені. Ми повинні молитися та боротися для його отримання.https://t.co/Z0BPyPOl2V — Петро Порошенко (@poroshenko) July 22, 2018

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что синод Вселенского патриархата может принять решение о предоставлении Томоса о Единой поместной Украинской православной церкви на своей следующей сессии в конце августа.

Как отметили источники РБК-Украина в дипломатических кругах, несмотря на смещение сроков, позиция Вселенского патриарха по украинскому церковному вопросу остается неизменной. А задержка с окончательным решением обусловлена продолжительностью самой процедуры предоставления автокефалии.

В частности, в УПЦ (Киевского патриархата) подтверждают задержку с Томосом тем, что Константинопольский патриархат еще не завершил официальное информирование всех поместных церквей по этому вопросу.