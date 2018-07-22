Порошенко назвав автокефалію питанням незалежності України

Новини Суспільство 22.07.2018 - 19:21
Фото: Петро Порошенко (УНІАН)
Фото: Петро Порошенко (УНІАН)

Автокефалія - це питання нашої незалежності і нашої національної безпеки, заявив Порошенко

Президент Петро Порошенко назвав автокефалію питанням незалежності України. Про це йдеться у повідомленні в Twitter.

"Автокефалія - це питання нашої незалежності і нашої національної безпеки. Тому й чинять такий шалений опір Москва і її п'ята колона в Україні. Ми не повинні вважати, що Томос у нас в кишені. Ми повинні молитися і боротися для його отримання", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що синод Вселенського патріархату може прийняти рішення про надання Томосу про Єдину помісну Українську православну церкву на своїй наступній сесії наприкінці серпня.

Як зазначили джерела РБК-Україна в дипломатичних колах, незважаючи на зміщення строків, позиція Вселенського патріарха щодо українського церковного питання залишається незмінною. А затримка з остаточним рішенням обумовлена тривалістю самої процедури надання автокефалії.

Зокрема, в УПЦ (Київського патріархату) підтверджують затримку з Томосом тим, що Константинопольський патріархат ще не завершив офіційне інформування всіх помісних церков з цього питання.

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Теги:  Порошенко Петро,  УПЦ КП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС