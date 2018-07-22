Автокефалія - це питання нашої незалежності і нашої національної безпеки, заявив Порошенко

Президент Петро Порошенко назвав автокефалію питанням незалежності України. Про це йдеться у повідомленні в Twitter.

"Автокефалія - це питання нашої незалежності і нашої національної безпеки. Тому й чинять такий шалений опір Москва і її п'ята колона в Україні. Ми не повинні вважати, що Томос у нас в кишені. Ми повинні молитися і боротися для його отримання", - заявив президент.

Автокефалія – це питання нашої незалежності та нашої національної безпеки. Тому і чинять такий шалений спротив Москва та її п'ятдесят п'ята колона в Україні.



Ми не маємо вважати, ніби Томос у нас в кишені. Ми повинні молитися та боротися для його отримання.https://t.co/Z0BPyPOl2V — Петро Порошенко (@poroshenko) July 22, 2018

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що синод Вселенського патріархату може прийняти рішення про надання Томосу про Єдину помісну Українську православну церкву на своїй наступній сесії наприкінці серпня.

Як зазначили джерела РБК-Україна в дипломатичних колах, незважаючи на зміщення строків, позиція Вселенського патріарха щодо українського церковного питання залишається незмінною. А затримка з остаточним рішенням обумовлена тривалістю самої процедури надання автокефалії.

Зокрема, в УПЦ (Київського патріархату) підтверджують затримку з Томосом тим, що Константинопольський патріархат ще не завершив офіційне інформування всіх помісних церков з цього питання.