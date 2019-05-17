Порошенко назначил посла Украины в Таджикистане

Фото: Василий Серватюк (mvs.gov.ua)

Новым послом Украины в Республике Таджикистан назначен генерал-лейтенант Василий Серватюк

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении нового посла Украины в Республике Таджикистан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

Как сообщается, новым послом Украины в Республике Таджикистан назначен генерал-лейтенант Василий Серватюк.

"Назначить Серватюк Василия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Таджикистан", - говорится в указе президента №233/2019.

Отметим, ранее Серватюк занимал должность первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отставке посла Украины в Финляндской Республике и Республике Исландия Андрея Олефирова.

Кроме того, Порошенко подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. Указ под номером 168/2019 был подписан 25 апреля 2019 года. О причинах увольнения Гнатишина с должности не сообщается.