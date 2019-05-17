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Порошенко призначив посла України в Таджикистані

Новини » Політика    17.05.2019 - 22:23
Порошенко призначив посла України в Таджикистані
Фото: Василь Серватюк (mvs.gov.ua)

Новим послом України в Республіці Таджикистан призначений генерал-лейтенант Василь Серватюк

Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення нового посла України в Республіці Таджикистан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Як повідомляється, новим послом України в Республіці Таджикистан призначений генерал-лейтенант Василь Серватюк.

"Призначити Серватюк Василя Миколайовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Таджикистан", - йдеться в указі президента №233/2019.

Зазначимо, раніше Серватюк обіймав посаду першого заступника голови Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Петро Порошенко підписав указ про відставку посла України у Фінляндській Республіці та Республіці Ісландія Андрія Олефірова.

Крім того, Порошенко підписав указ про звільнення з посади посла України в Молдові Івана Гнатишина. Указ під номером 168/2019 був підписаний 25 квітня 2019 року. Про причини звільнення Гнатишина з посади не повідомляється.

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