Порошенко: назначение адвоката Януковича в ГБР - это реванш Антимайдана

Фото: Петр Порошенко (пресс-служба)

Порошенко раскритиковал последние кадровые назначения в Госбюро расследований

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал назначение бывшего адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова первым заместителем директора Государственного бюро расследований символом реванша Антимайдана. Об этом Порошенко заявил во время возложения цветов к памятнику первых погибших участников Революции Достоинства, передает пресс-служба партии.

"Очень демонстративно было, что накануне 22 января руководство Государственного бюро расследований назначило первым заместителем председателя, я не очень помню фамилию, то ли Бибиков, или Бабиков, или Бобиков, ключевое – он был адвокатом Януковича. Какой еще более трагический символ можно было выбрать, чтобы продемонстрировать наступление Антимайдана реванша, пророссийских сил, издевательства над подвигом Героев Небесной Сотни?", - подчеркнул Порошенко.

По его мнению, очень символично, что друг главы офиса президента Андрей Богдана и бывший заместитель председателя администрации президента Януковича Андрей Портнов "угрожает преследованиями не беркутовцам, а героям Майдана".

"Несколько недель назад по требованию Москвы власти Украины остановили суд над беркутовцами и сняли преступников, отдав их России. С одной стороны, такое требование Москвы является де-факто явкой с повинной. Они признали свою заинтересованность в защите беркутовцев, а следовательно сочетание ответственности за преступления, которые совершили сотрудники "Беркута", убивая невинных людей на Майдане", - добавил Порошенко.

Однако, Порошенко удивляет роль украинской власти, которая "без суда согласилась помиловать преступников".

"Президент имеет такое право, но юридически это право наступает тогда, когда преступники осуждены. Приговор должен был быть за считанные недели и для того, чтобы лишить их справедливого приговора украинского суда, но их взяли и передали Москве", – добавил лидер "Европейской солидарности".

По его информации, к партии обратились семьи Героев Небесной Сотни с просьбой противодействовать попыткам власти Зеленского нивелировать расследования дел Майдана.

"Конечно, в этот день мы должны говорить об этом и когда вчера к нам обратились семьи Небесной Сотни о том, чтобы мы приняли все меры, парламентские и не парламентские, для того, чтобы остановить наступление Антимайдана и не дать возможность назначать тех, кто будет преследовать Героев Майдана. Не дать возможность заговорить и остановить расследование этих дел", - добавил Порошенко, подчеркнув, что "Европейская солидарность" приложит все усилия для защиты ценностей и внешнеполитического курса, провозглашенных во время Революции Достоинства.